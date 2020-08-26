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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:31

Вызванный в сборную России по футболу Луценко выбыл на три недели

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Нападающий тульского футбольного клуба "Арсенал", получивший приглашение в сборную России на матчи Лиги наций УЕФА, в ближайших матчах не сможет дебютировать за национальную команду.

"Сегодня Евгений Луценко прошел МРТ-обследование после травмы, полученной накануне в матче 5-го тура РПЛ с "Химками". Оно подтвердило предварительный диагноз: повреждение мышцы задней поверхности левого бедра", - говорится в сообщении пресс-службы "Арсенала".

"На восстановление понадобится не менее трех недель. Один из факторов травмы – интенсивные нагрузки, перенапряжение в плотном графике матчей. Несмотря на восстановительные мероприятия, никто не застрахован от подобных травм", - говорится в сообщении.

33-летний Луценко, получивший вызов на матчи против Сербии и Венгрии, ранее в сборной России еще не играл.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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