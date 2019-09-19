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ЦСКА пропустил пять голов от "Лудогорца" в Лиге Европы

В отчетный игровой вечер российским клубам провели 10 голов в двух матчах

ЦСКА пропустил пять голов от "Лудогорца" в Лиге Европы
Фото: Reuters

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА в четверг потерпели крупное поражение от болгарского "Лудогорца" в первом туре группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Матч группы Н, состоявшийся в Болгарии, завершился со счетом 5:1 в пользу хозяев.

Динамика развития событий

На 11-й минуте Игорь Дивеев вывел ЦСКА вперед. Победный для армейцев счет продержался до перерыва.

В начале второго тайма "Лудогорцу" удалось не только отыграться, но и выйти вперед, а также увеличить отрыв в счете. Хозяевам удалось провести три гола за семь минут. Их авторами стали Кристалдо Вандерсон (47-я минута), Йоди Лукоки (50) и Клаудио Кешерю (52).

На 68-й минуте Кешерю довел отрыв в счете до крупного, а еще через минут он реализовал пенальти и оформил хет-трик. Нарушителем правил в своей штрафной площади оказался голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, сбивший игрока "Лудогорца". За этот фол он получил желтую карточку.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

Следующий матч российская команда проведет 3 октября в Москве, где сыграет против испанского "Эспаньола".

Таким образом, российские клубы в четверг пропустили в матчах Лиги Европы 10 голов. Ранее со счетом 0:5 "Краснодар" потерпел поражение от "Базеля" в Швейцарии. Примечательно, что 22 сентября ЦСКА и "Краснодар" сыграют друг против друга в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра пройдет в Москве.

футбол Лига Европы УЕФА

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