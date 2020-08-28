Скончалась двукратная чемпионка мира по волейболу Крашенинникова

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Советская волейболистка, неоднократная победительница чемпионатов мира и Европы Алиса Крашенинникова ушла из жизни в возрасте 87 лет.

"Не стало замечательной, талантливой спортсменки поколения победителей, человека умного, доброго, душевного, честного, принципиального, не боявшегося отстаивать свою точку зрения перед любыми спортивными авторитетами.

Невосполнимая утрата. Наша скорбь велика. Будем помнить…", - говорится в сообщении пресс-службы Всероссийской федерации волейбола.

В составе сборной СССР Крашенинникова выиграла чемпионаты мира в 1956 и 1960 годах, чемпионаты Европы в 1958 и 1963 годах. Она - неоднократная победительница и призер чемпионатов СССР, заслуженный мастер спорта СССР.