"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью

Игроки "Локомотива" Мацей Рыбусь и "Зенита" Артем Дзюба (слева направо) Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" и петербургский "Зенит" не выявили победителя в матче шестого тура Российской премьер-лиги.

Игра прошла в Москве на стадионе железнодорожников и завершилась вничью - 0:0.

При этом по ходу матча главный судья Владимир Москалёв отменил два гола: в первом тайме не был засчитан мяч "железнодорожника" Дмитрия Рыбчинского, во втором - "зенитовца" Артёма Дзюбы.

После шести туров "Зенит" набрал 13 очков и не смог обойти лидера турнирной таблицы - московский "Спартак", у которого в активе 14 очков. "Локомотив" пока расположился на седьмом месте (8 очков).

В седьмом туре "Зенит" примет тульский "Арсенал", "Локомотив" встретится на выезде с "Ростовом".