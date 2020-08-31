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Тренер по каратэ объявил голодовку из-за действий Минспорта Калмыкии

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Тренер Кетченеровской детской спортивной школы Калмыкии Виталий Скляров разместил в социальных сетях видеообращение, в котором заявил о начале акции протеста.

"Я работаю тренером по карате в детской спортивной школе более 20 лет. Я объявляю голодовку на своем рабочем месте в знак протеста против действий наших спортивных чиновников", - сказал Скляров.

Он пояснил, что Минспорта республики выдало местной федерации каратэ аккредитацию без учета части тренерского состава.

"Половина тренерского состава федерации не получила эту аккредитации. Я и еще три тренера остались за бортом. Наши воспитанники не смогут принимать участие в официальных турнирах, чемпионатах и представлять республику и будут вынуждены выступать за другие регионы", - добавил тренер, подчеркнув, что это повлечет значительную финансовую нагрузку на семьи юных спортсменов.

В официальных аккаунтах министерства спорта Калмыкии сообщатся, что руководитель ведомства Дорджи Шикеев встретился в протестующим, ведутся переговоры по урегулированию конфликта.

Калмыкия спорт Минспорта каратэ

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