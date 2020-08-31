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Месси не тренировался в составе "Барселоны" в понедельник

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси, заявивший о желании покинуть команду, отсутствовал на тренировке в ее составе в понедельник.

Также, как сообщает Marca, 33-летний спортсмен не участвовал в командном ПЦР-тестировании.

Ранее сообщалось о решении Месси покинуть "Барселону", за которую он выступает с 2004 года. Аргентинец решил воспользоваться пунктом в контракте, который позволяет ему расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. Решение он озвучил руководству клуба.

"Барселона", однако, настаивает на том, что соответствующая опция в контракте уже не действительна, а потому бесплатно приобрести Месси другой клуб не сможет. Покупателям необходимо выложить за Месси сумму отступных в размере 700 млн евро.

Месси выступает в "Барселоне" с 2004 года, забив 634 мяча в 731. В составе каталонского клуба он выиграл 34 турнира, стал шестикратным обладателем "Золотого мяча".

футбол Лионель Месси

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