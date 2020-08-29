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Алексей Миранчук перейдет в "Аталанту"

Алексей Миранчук перейдет в "Аталанту"
Алексей Миранчук (архив)
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Локомотив" договорился о переходе полузащитника Алексея Миранчука в итальянскую "Аталанту", сообщил в твиттере журналист телеканала SkySports Фабрицио Романо.

По информации Романо, "Аталанта" заплатит российскому клубу 14,5 миллиона евро (более 1,3 миллиарда рублей). Соглашение достигнуто, клубам осталось уладить формальности.

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Ранее было известно об интересе других итальянских клубов к Миранчуку. Предположительно, "Рома" и "Фиорентина" хотели предложить ему контракт, а "Милан" хотел взять его в аренду.

В минувшее воскресенье Миранчук получил травму, играя против московского "Спартака".

Алексею Миранчуку 24 года, он играет в "Локомотиве" с начала профессиональной карьеры в 2013 году. Он провел за клуб 177 матчей и забил 32 года, выиграв чемпионат России, три Кубка России и один Суперкубок России. В 2015 году он впервые выступил за сборную России и сыграл за нее 25 матчей, забив два гола.

В "Локомотиве" играет брат-близнец Алексея, Антон Миранчук.

футбол РПЛ Алексей Миранчук Аталанта Серия А

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