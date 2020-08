Алексей Миранчук перейдет в "Аталанту"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Локомотив" договорился о переходе полузащитника Алексея Миранчука в итальянскую "Аталанту", сообщил в твиттере журналист телеканала SkySports Фабрицио Романо.

По информации Романо, "Аталанта" заплатит российскому клубу 14,5 миллиона евро (более 1,3 миллиарда рублей). Соглашение достигнуто, клубам осталось уладить формальности.

Atalanta have just signed Aleksej Miranchuk from Lokomotiv Moscow. The agreement has been reached for €14,5M as final fee. Paperworks time, done deal. 🤝🇷🇺 @SkySport @DiMarzio #LokomotivMoscow #Atalanta #transfers