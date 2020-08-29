Алексей Миранчук перейдет в "Аталанту"

Алексей Миранчук (архив) Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Локомотив" договорился о переходе полузащитника Алексея Миранчука в итальянскую "Аталанту", сообщил в твиттере журналист телеканала SkySports Фабрицио Романо.

По информации Романо, "Аталанта" заплатит российскому клубу 14,5 миллиона евро (более 1,3 миллиарда рублей). Соглашение достигнуто, клубам осталось уладить формальности.

Atalanta have just signed Aleksej Miranchuk from Lokomotiv Moscow. The agreement has been reached for €14,5M as final fee. Paperworks time, done deal. 🤝🇷🇺 @SkySport @DiMarzio #LokomotivMoscow #Atalanta #transfers — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2020

Ранее было известно об интересе других итальянских клубов к Миранчуку. Предположительно, "Рома" и "Фиорентина" хотели предложить ему контракт, а "Милан" хотел взять его в аренду.

В минувшее воскресенье Миранчук получил травму, играя против московского "Спартака".

Алексею Миранчуку 24 года, он играет в "Локомотиве" с начала профессиональной карьеры в 2013 году. Он провел за клуб 177 матчей и забил 32 года, выиграв чемпионат России, три Кубка России и один Суперкубок России. В 2015 году он впервые выступил за сборную России и сыграл за нее 25 матчей, забив два гола.

В "Локомотиве" играет брат-близнец Алексея, Антон Миранчук.