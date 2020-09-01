Главный тренер "Аталанты" назвал мотивы приглашения Миранчука

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Главный тренер итальянского футбольного клуба "Аталанта" Джан Пьеро Гасперини рассчитывает, что российский полузащитник Алексей Миранчук заменит в словенца Йосипа Иличича, отсутствующего в команде по личным причинам.

"На данный момент Иличич не входит в состав команды, но мы его ждем. Мы подписали Миранчука на замену Иличичу, даже если он не дублер Иличича как таковой. Я уже просил подобного игрока перед началом прошлого сезона, потому что мы знали, что Иличич не может сыграть каждую игру", - приводит слова Гасперини Football Italia.

"Россиянин молод, талантлив, у него травма, из-за которой он может пропустить несколько недель, но мы не должны ожидать немедленного результата", - отметил тренер.

Ранее "Локомотив" сообщил, что с "Аталантой" достигнута договоренность о переходе Миранчука в итальянский клуб. Официально сделка состоится после того, как футболист сборной России пройдет медосмотр.