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ЦСКА оштрафовали на 100 тысяч рублей за перебор желтых карточек

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Самый крупный штраф по итогам шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги вынесен в отношении московского ЦСКА.

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Как сообщает пресс-служба РФС, Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч рублей "за неподобающее поведение команды (7 игроков одной команды получили предупреждения)" в матче против грозненского "Ахмата".

Матч "Ахмат" – ЦСКА прошел 30 августа в Грозном и завершился со счетом 3:0 в пользу армейцев. В первом тайме в составе ЦСКА желтыми карточками были предупреждены Наяир Тикнизян и Константин Марадишвили, во втором – Марио Фернандес, Федор Чалов, Игорь Дивеев, Георгий Щенников и Бактийор Зайнутдинов.

футбол ФК ЦСКА

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