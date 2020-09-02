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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:02

Швеция, США и Германия не сыграют на ЧМ по хоккею с мячом в РФ из-за пандемии

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Сборные США, Швеции и Германии не смогут принять участие в играх чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске в октябре, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" в среду президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко.

"Не смогут принять участие из-за закрытия границ с Россией в связи с пандемией. Сегодня ночью пришли письма из Швеции и Германии. США сообщили об этом месяц назад", - сказал Матиенко.

Он выразил надежду, что игры чемпионата перенесут.

"Надеюсь, что перенесут, и все команды смогут принять участие", - сказал Матиенко.

5-11 октября в недавно построенном в Иркутске Центре по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта "Байкал" должны состояться матчи группы А чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужчин. Изначально их планировалось провести с 29 марта по 5 апреля, но из-за ситуации с коронавирусом перенесли на октябрь. Игры группы В прошли весной.

В матчах группы А должны были сыграть сборные России, Швеции, Финляндии, Казахстана, США, Норвегии, Эстонии и Германии.

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