ЧМ-2020 по хоккею с мячом в Иркутске перенесен с апреля на октябрь

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Международная федерация бенди (FIB) приняла решение перенести сроки проведения чемпионата мира 2020 года, который должен пройти в Иркутске, сообщает пресс-служба федерации.

"Сегодня, 11 марта, FIB приняла решение перенести сроки чемпионата мира, который будет проходить в Иркутске, Россия, с 29 марта по 5 апреля. Вместо этого турнир будет проводиться в октябре этого года на том же месте, недавно построенном "Ледовым дворце Байкал" в Иркутске, Россия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что FIB приняла решение из-за ситуации с коронавирусом.