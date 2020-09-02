Три футболиста ПСЖ заразились коронавирусом
Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Три игрока французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" подхватили вирус COVID-19.
Как сообщила пресс-служба клуба, все они должны пройти соответствующий протокол о состоянии здоровья.
Имена футболистов не указываются.
ПСЖ является действующим чемпионом Франции. Чемпионат страны, между тем, был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Также ПСЖ дошел до финала Лиги чемпионов УЕФА-2019/20, где уступил мюнхенской "Баварии".