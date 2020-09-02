Три футболиста ПСЖ заразились коронавирусом

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Три игрока французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" подхватили вирус COVID-19.

Как сообщила пресс-служба клуба, все они должны пройти соответствующий протокол о состоянии здоровья.

Имена футболистов не указываются.

ПСЖ является действующим чемпионом Франции. Чемпионат страны, между тем, был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

Также ПСЖ дошел до финала Лиги чемпионов УЕФА-2019/20, где уступил мюнхенской "Баварии".