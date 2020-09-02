"Ростов-Дон" выиграл у ЦСКА матч за женский Суперкубок России по гандболу

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Гандболистки клуба "Ростов-Дон" в очередной раз завоевали Суперкубок России.

В матче за этот трофей они обыграли соперниц из московского ЦСКА со счетом 27:20 (16:9).

Таким образом, "Ростов-Дон" в шестой раз подряд выиграл этот титул. Ростовская команда выигрывала Суперкубок чаще всех. Единственный помимо нее клуб, ставший обладателем трофея – звенигородская "Звезда". Она выиграла его в дебютном розыгрыше, в 2014 году.

В матче за Суперкубок России играют действующие чемпион и обладатель Кубка России. Оба турнира в предыдущем сезоне выиграл "Ростов-Дон", ЦСКА стал его соперником как финалист Кубка России.