Угрозы назвали причиной отказа "Йокерита" играть с "Динамо" в Минске

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU -Финская команда "Йокерит" отказалась лететь из Хельсинки в Минск на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги из-за поступивших в ее адрес угроз, сообщает портал www.jatkoaika.com со ссылкой на свои источники.

"Рейс Finnair в Минск должен был вылететь из аэропорта Хельсинки "Вантаа". Причиной (отказа команды лететь) стали многочисленные угрозы из Белоруссии. Клуб пока не предоставили никакой дополнительной информации", - говорится в статье.

Ранее КХЛ сообщила матч "Динамо" - "Йокерит", запланированный на 3 сентября 2020 года, отменен.

"О причинах Лига сообщит дополнительно", - отмечалось в сообщении.

Очередной сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) стартовал накануне матчем на Кубок Открытия. В этой игре казанский "Ак Барс" взял верх над московским ЦСКА.