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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:38

"Йокериту" засчитали техническое поражение за отказ лететь в Минск на матч КХЛ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Финскому клубу "Йокерит" засчитано техническое поражение за отказ лететь в Минск на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против местного "Динамо", сообщила пресс-служба лиги.

"Хоккейный клуб "Йокерит" не прибыл в Минск для проведения матча регулярного чемпионата КХЛ. В соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента "Йокериту" засчитано техническое поражение", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг КХЛ сообщила об отмене матча. В финских СМИ появилась информация о том, что игроки "Йокерита" отказались лететь в Минск из-за угроз, поступивших в их адрес из Белоруссии.

Йокерит КХЛ

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