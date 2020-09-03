Шунин будет вратарем сборной России в матче против Сербии

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Стал известен состав сборной России на матч группового этапа Лиги наций с командой Сербии, сообщает пресс-служба российской национальной команды.

В воротах сыграет Антон Шунин.

В защите на поле выйдут Вячеслав Караваев, Георгий Джикия, Андрей Семенов и Марио Фернандес.

В полузащите сыграют Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Магомед Оздоев, Юрий Жирков и Алексей Ионов.

В нападении сборной России - Артем Дзюба.

Матч Россия - Сербия состоится в четверг на ВТБ Арене - Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина в Москве. Матч начнется в 21:45 мск.