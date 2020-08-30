Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:46

Соболев и Фомин вызваны в сборную России по футболу

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу внес изменения в составе национальной команды, которая готовится к ближайшим матчам Лиги наций УЕФА.

СпортФутболист Головин получил травму в матче чемпионата ФранцииЧитать подробнее

"Сегодня в составе национальной сборной России, которая в Новогорске ведет подготовку к матчам лиги наций против Сербии и Венгрии, произошли изменения. Вызовы в команду получили полузащитник "Динамо" Даниил Фомин и нападающий "Спартака" Александр Соболев", - говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

"В то же время стало ясно, что не сможет помочь сборной в сентябрьских играх получивший травму Александр Головин", - отмечается в сообщении.

СпортВызванный в сборную России по футболу Луценко выбыл на три неделиЧитать подробнее

Как сообщалось, полузащитник "Монако" Головин получил травму в матче чемпионата Франции в воскресенье. Ранее выбыл из строя форвард тульского "Арсенала" Евгений Луценко, также вызывавшийся в сборную на матчи Лиги наций.

Россияне сыграют с сербами 3 сентября в Москве, с венграми - 6 сентября в Будапеште.

Состав игроков, вызванных на подготовку к этим матчам, был обнародован 25 августа. Поводом для полемики стало отсутствие среди них одного из самых результативных игроков этого лета Соболева. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил ситуацию наличием конфликта между Соболевым и лидером национальной команды Артемом Дзюбой. Вскоре стало известно, что конфликт исчерпан.

футбол Лига наций УЕФА

Новости

ЦСКА разгромил "Ахмат" в матче шестого тура РПЛ

Алексей Миранчук перешел из "Локомотива" в итальянскую "Аталанту"

"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью

"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии "Формулы-1"

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии "Формулы-1"

Индия вместе с Россией стала чемпионом шахматной Олимпиады после апелляции

Россия победила США в полуфинале шахматной Олимпиады ФИДЕ

Что случилось этой ночью: суббота, 29 августа

Алексей Миранчук перейдет в "Аталанту"

Алексей Миранчук перейдет в "Аталанту"
Допинг в российском спорте

Гендиректор РУСАДА Ганус уволен

Гендиректор РУСАДА Ганус уволен

Арбитр Москалев назначен на матч "Локомотив" - "Зенит"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');