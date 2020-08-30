Соболев и Фомин вызваны в сборную России по футболу

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу внес изменения в составе национальной команды, которая готовится к ближайшим матчам Лиги наций УЕФА.

"Сегодня в составе национальной сборной России, которая в Новогорске ведет подготовку к матчам лиги наций против Сербии и Венгрии, произошли изменения. Вызовы в команду получили полузащитник "Динамо" Даниил Фомин и нападающий "Спартака" Александр Соболев", - говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

"В то же время стало ясно, что не сможет помочь сборной в сентябрьских играх получивший травму Александр Головин", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, полузащитник "Монако" Головин получил травму в матче чемпионата Франции в воскресенье. Ранее выбыл из строя форвард тульского "Арсенала" Евгений Луценко, также вызывавшийся в сборную на матчи Лиги наций.

Россияне сыграют с сербами 3 сентября в Москве, с венграми - 6 сентября в Будапеште.

Состав игроков, вызванных на подготовку к этим матчам, был обнародован 25 августа. Поводом для полемики стало отсутствие среди них одного из самых результативных игроков этого лета Соболева. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил ситуацию наличием конфликта между Соболевым и лидером национальной команды Артемом Дзюбой. Вскоре стало известно, что конфликт исчерпан.