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"Динамо" разрешили заявлять новых футболистов

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Палата Российского футбольного союза по разрешению споров приняла решение снять с московского "Динамо" запрет на регистрацию новых игроков.

Как сообщает пресс-служба РФС, соответствующая опция восстановлена после того, как клуб рассчитался по долгам с бывшим игроком команды Николаем Обольским.

"Палата РФС по разрешению споров удовлетворила заявление "Динамо" о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры по делу Обольский vs. "Динамо". В связи с исполнением "Динамо" решения Палаты по разрешению споров от 20 августа 2020 года по делу Обольский vs. ФК "Динамо" снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с "Динамо", наложенный в качестве обеспечительной меры", - говорится в сообщении.

"Динамо" имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов", - констатирует Российский футбольный союз.

Обольский выступал за "Динамо" с лета 2015 года. Летом 2020 года он покинул клуб после истечения срока действия контракта.

О запрете на регистрацию клубом "Динамо" новых игроков сообщалось 20 августа.

футбол ФК Динамо Москва

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