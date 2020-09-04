Победитель Кубка России по футболу получит 20 млн рублей

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Клубы, выступающие в Кубке России по футболу, начиная со стадии 1/256 финала, будут получать денежные бонусы.

"Призовой фонд кубка значительно усилился. Денежные бонусы получат участники разных стадий, начиная с 1/256 финала. Победитель получит 20 млн рублей. Надеюсь, что в будущем нам удастся увеличить призовой фонд турнира", -заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев в ходе онлайн конференции в пятницу.

Победитель Кубка России получит право сыграть в Суперкубке России с чемпионом страны и выступить в Лиге Европы.

Ранее Российский футбольный союз принял решение изменить формат Кубка России, начиная с сезона-2020/2021. Введена система элитного группового раунда вместо стадии 1/32 и 1/16 финала. На этом этапе команды разделяются на десять групп по три команды. В группы войдет по одному представителю от каждой лиги, которые сыграют между собой по одному матчу. От РПЛ в данном этапе примут участие команды, не квалифицировавшиеся в еврокубки по итогам предыдущего сезона.

Победители групп выйдут в 1/8 финала, где к ним присоединятся команды РПЛ, участвующие в еврокубковых турнирах. Следующие за групповым этапом стадии турнира состоят из одного матча в формате плей-офф.