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Победитель Кубка России по футболу получит 20 млн рублей

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Клубы, выступающие в Кубке России по футболу, начиная со стадии 1/256 финала, будут получать денежные бонусы.

СпортОпределился состав групп элитного раунда Кубка России по футболуЧитать подробнее

"Призовой фонд кубка значительно усилился. Денежные бонусы получат участники разных стадий, начиная с 1/256 финала. Победитель получит 20 млн рублей. Надеюсь, что в будущем нам удастся увеличить призовой фонд турнира", -заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев в ходе онлайн конференции в пятницу.

Победитель Кубка России получит право сыграть в Суперкубке России с чемпионом страны и выступить в Лиге Европы.

Ранее Российский футбольный союз принял решение изменить формат Кубка России, начиная с сезона-2020/2021. Введена система элитного группового раунда вместо стадии 1/32 и 1/16 финала. На этом этапе команды разделяются на десять групп по три команды. В группы войдет по одному представителю от каждой лиги, которые сыграют между собой по одному матчу. От РПЛ в данном этапе примут участие команды, не квалифицировавшиеся в еврокубки по итогам предыдущего сезона.

Победители групп выйдут в 1/8 финала, где к ним присоединятся команды РПЛ, участвующие в еврокубковых турнирах. Следующие за групповым этапом стадии турнира состоят из одного матча в формате плей-офф.

футбол Кубок России по футболу

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