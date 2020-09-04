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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:21

ЦСКА сыграет с "Арсеналом" в товарищеском матче

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА сыграют с тульским "Арсеналом" во время паузы в чемпионате России.

"8 сентября на базе армейцев в Ватутинках состоится товарищеская игра с тульским "Арсеналом". Начало в 16:00", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Отмечается, что в связи с эпидемиологической обстановкой игра пройдет в закрытом режиме без допуска болельщиков на базу.

В шести турах чемпионата России-2020/21 ЦСКА набрал 10 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. "Арсенал" – на 13-м месте, 5 очков.

футбол ФК ЦСКА ФК Арсенал Тула

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