Назван состав сборной России по футболу на матч Лиги наций с Венгрией

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч второго тура Лиги наций УЕФА против Венгрии.

С первых минут в составе сборной России на поле будут присутствовать Антон Шунин, Андрей Семенов, Марио Фернандес, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Алексей Ионов, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Антон Миранчук, Артем Дзюба.

Игра пройдет в Будапеште в воскресенье и стартует в 19:00 мск.

Сборная России попала в группу 3 дивизиона B. Ранее она на своем поле победила Сербию 3:1.