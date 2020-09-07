"Спартак" победил "Динамо" в матче КХЛ

Хоккеисты "Спартака" празднуют гол в ворота "Динамо" Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" со счетом 3:1 (0:0, 0:1, 3:0) нанесли поражение столичному "Динамо" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча прошла на динамовской "ВТБ Арене – имени Аркадия Чернышева". Ключевым ее отрезком стал третий период, в котором уступавшие после двух двадцатиминуток спартаковцы забросили три шайбы. Их авторами стали Дмитрий Вишневский (46-я минута, в меньшинстве), Йори Лехтеря (52, в большинстве) и Лукаш Радил (60, в пустые ворота).

"Динамо" свой единственный гол провело на 32-й минуте, точным броском отличился Владимлав Ефремов, в равных составах.

Это был третий матч "Спартака" в чемпионате КХЛ нового сезона, до этого команда проиграла в двух матчах. "Динамо" провело второй матч, до этого проиграв и первый.

Как и все матчи понедельника, встреча началась с минуты молчания в память о хоккеистах ярославского "Локомотива", разбившихся в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.

"Матчи сегодняшнего дня начинаются с минуты молчания в память об игроках ярославского "Локомотива", которые улетели от нас 9 лет назад". pic.twitter.com/VTCUPzMJhu — КХЛ (@khl) September 7, 2020

"Динамо" и "Спартак" в предыдущий раз в рамках КХЛ встречались в первом раунде плей-офф. Тогда "Динамо" выиграло серию и формально вышло в следующую стадию. Однако вскоре сезон в КХЛ из-за коронавируса был сначала приостановлен, а затем досрочно завершен.