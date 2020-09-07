Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:58

Футболист сборной Франции Мбаппе заразился коронавирусом

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Тест на коронавирус у нападающего сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе дал положительный результат, сообщает пресс-служба французской федерации футбола.

Спортсмен исключен из состава национальной команды, которая готовится к домашнему матчу Лиги наций УЕФА против Хорватии. В игре, запланированной на вторник, участия он не примет.

На клубном уровне Мбаппе защищает цвета команды "Пари Сен-Жермен", несколько игроков которой, как сообщалось, ранее уже заразились коронавирусом. Это нападающий Неймар, полузащитники Леандро Паредес и Анхель ди Мария.

футбол Франция коронавирус

Новости по теме

Новости

"Спартак" победил "Динамо" в матче КХЛ

"Спартак" победил "Динамо" в матче КХЛ

Месси приступил к тренировкам с "Барселоной"

Месси приступил к тренировкам с "Барселоной"

Два футболиста "Манчестер Сити" заразились коронавирусом

Джокович дисквалифицирован с US Open

Джокович дисквалифицирован с US Open

Россия победила Венгрию в Лиге наций УЕФА

Россия победила Венгрию в Лиге наций УЕФА

Напарник Квята Гасли впервые в карьере выиграл Гран-при "Формулы-1"

Напарник Квята Гасли впервые в карьере выиграл Гран-при "Формулы-1"

Назван состав сборной России по футболу на матч Лиги наций с Венгрией

Велогонщик Свешников скончался в ходе Гран-при Москвы

Месси решил остаться в "Барселоне"

Месси решил остаться в "Барселоне"

"Аталанта" объявила о переходе Миранчука

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');