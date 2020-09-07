Футболист сборной Франции Мбаппе заразился коронавирусом

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Тест на коронавирус у нападающего сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе дал положительный результат, сообщает пресс-служба французской федерации футбола.

Спортсмен исключен из состава национальной команды, которая готовится к домашнему матчу Лиги наций УЕФА против Хорватии. В игре, запланированной на вторник, участия он не примет.

На клубном уровне Мбаппе защищает цвета команды "Пари Сен-Жермен", несколько игроков которой, как сообщалось, ранее уже заразились коронавирусом. Это нападающий Неймар, полузащитники Леандро Паредес и Анхель ди Мария.