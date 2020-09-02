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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:15

Неймар оказался среди заболевших коронавирусом игроков ПСЖ

Неймар оказался среди заболевших коронавирусом игроков ПСЖ
Бразильский нападающий Неймар
Фото: Reuters

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Игроками, подхватившими вирус COVID-19 во французском футбольном клубе "Пари Сен-Жермен", оказались Неймар, Леандро Паредес и Анхель Ди Мария, сообщает L'Equipe.

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Все они вернулись клуб после отдыха на Ибице. Теперь данные игроки будут помещены на недельный карантин.

Ранее, не указывая имена игроков, о трех положительных тестах на коронавирус сообщила пресс-служба ПСЖ.

ПСЖ является действующим чемпионом Франции. Чемпионат страны, между тем, был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

Также ПСЖ дошел до финала Лиги чемпионов УЕФА-2019/20, где уступил мюнхенской "Баварии".

Ближайший матч стартовавшего чемпионата Франции-2020/21 ПСЖ проведет 10 сентября против "Ланса" в гостях.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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