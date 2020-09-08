Российский теннисист выйдет в полуфинал US Open

Это однозначно: в 1/4 финала друг против друга сыграют Даниил Медведев и Андрей Рублев

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Даниил Медведев завоевал путевку в 1/4 финала турнира серии Большого шлема US Open.

В четвертом круге соревнования он в трех сетах переиграл представителя США Фрэнсиса Тиафо – 6:4, 6:1, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 38 минут.

Медведев является сейчас пятой ракеткой мира, это – наилучший показатель среди действующих представителей отечественного тенниса. Тиафо – на 82-м месте.

Вышел на своего

В четвертьфинале Медведев сыграет со своим соотечественником Андреем Рублевым, который, в свою очередь, одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини – 4:6, 6:3, 6:3, 6:3. Продолжительность игры составила 2 часа 42 минуты.

Рублев занимает 14-е место в мировом рейтинге, Берреттини – восьмое.

Выход Медведева и Рублева друг на друга в четвертьфинале US Open означает, что Россия однозначно будет представлена в полуфинале мужского разряда турнира.

Кто круче

Для Медведева наилучшим показателем на турнирах Большого шлема является прошлогодний выход в финал US Open (где он уступил испанцу Рафаэлю Надалю), для Рублева – выход в четвертьфинал в 2017 году.

Медведев и Рублев в официальных матчах играли друг против друга два раза. Обе встречи прошли в 2019 году, в обоих случаях победу одержал Медведев.

Призовой фонд Открытого чемпионата США составляет $53,4 млн.