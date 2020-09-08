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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:37

Шахматный турнир претендентов в Екатеринбурге возобновится 1 ноября

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Возобновление шахматного турнира претендентов, приостановленного из-за пандемии коронавируса, запланировано на 1 ноября, сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

В этот день пройдет восьмой тур соревнования.

Турнир претендентов проходит в Екатеринбурге, он стартовал 15 марта. ФИДЕ подчеркивает, что российский город продолжит принимать соревнования. Однако, учитывая эпидемиологическую ситуацию, ФИДЕ утвердила и резервный город. Им стал Тбилиси, который, как говорится в сообщении, "готов принять турнир в те же сроки".

Всего в турнире, который достиг экватора, играют восемь шахматистов. Победитель получит право сразиться за мировую корону с нынешним ее обладателем норвежцем Магнусом Карлсеном.

В настоящее время лидируют в турнирной таблице Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Ян Непомнящий (Россия), набравшие по 4,5 балла.

шахматы ФИДЕ

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