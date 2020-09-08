Кастер Семеня проиграла очередной спор по делу об уровне тестостерона

Кастер Семеня Фото: EPA/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Швейцарский федеральный суд отклонил апелляцию южноафриканской бегуньи Кастер Семени, пытавшейся оспорить новые правила Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) по уровню тестостерона у спортсменок.

"Федеральный суд отклоняет жалобы южноафриканского спортсмена Кастер Семени", - говорится в заявлении суда.

"Эксперты определили, что тестостерон является основным фактором, определяющим различные уровни спортивных достижений полов в легкой атлетике. Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), женщины с вариантом гена "46 XY DSD" имеют уровень тестостерона, сопоставимый с мужчинами, что дает им (женщинам) конкурентное преимущество. На основании этого решение CAS не может быть оспорено", - подчеркивается в заявлении.

В мае прошлого года сообщалось, что CAS отклонил иск двукратной чемпионки мира к ИААФ. В решении суда говорилось, что правила, регламентирующие уровень тестостерона у спортсменок, хоть и носят дискриминационный характер, но их следует применять. "Такая дискриминация является необходимым, разумным и соразмерным средством достижения цели ИААФ по сохранению целостности женской атлетики", - отмечается в документе.

В связи с этим, Семеня должна принимать специальные препараты для снижения уровня тестостерона.

В апреле 2018 года ИААФ выпустила новые правила для спортсменок, имеющих отклонения по гендерным признакам. Они должны были вступить в силу с 1 ноября того же года, но их активация была отложена из-за судебной тяжбы с Семеня.

Согласно правилам, спортсменки, чей уровень тестостерона в крови превышает 5 нмоль/л, должны будут снижать его с помощью гормональных препаратов и поддерживать на этом уровне до тех пор, пока рассчитывают выступать в международных соревнованиях. Спортсменкам, не желающим снижать уровень тестостерона в крови, разрешат выступить в мужских соревнованиях, а также женских, которые не относятся к международным турнирам.

Отмечалось, что у большинства женщин, включая титулованных спортсменок, низкий уровень тестостерона и составляет от 0,12 до 1,79 нмоль/л в крови, тогда как у мужчин после полового созревания диапазон составляет 7,7 - 29,4 нмоль/л.

Самым громким делом о выяснении гендерной принадлежности спортсмена стал случай с Кастер Семеней, которая в 2009 году выиграла чемпионат мира на 800 м. Она была временно отстранена от соревнований, но затем ей разрешили участвовать в турнирах. После этого она завоевала золото Игр-2012 в Лондоне и Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.