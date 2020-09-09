"Зениту" не удалось выкупить у ЦСКА Влашича за 25 млн евро

Игрок ЦСКА Никола Влашич Фото: Денис Тырин/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Хорватский полузащитник московского ФК ЦСКА Никола Влашич отказался переходить в петербургский "Зенит", сообщает "Спорт-Экспрес".

Как пишет газета, "Зенит" предлагал армейскому клубу сумму в районе 25 млн евро, а самому футболисту – контракт с зарплатой 4,5 млн. Но руководство ЦСКА уговорило 22-летнего хорвата остаться.

Ранее сообщалось об интересе к Влашичу со стороны испанской "Барселоны", итальянской "Аталанты".

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. На его счету в составе московского клуба 24 гола в 73 матчах.