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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:51

Российский хоккеист Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев за кокаин

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Российский экс-защитник владивостокского хоккейного клуба "Адмирал" Кирилл Дьяков получил 15-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

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Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ), 26-летний спортсмен сдал положительный тест на наличие в организме кокаина, входящего в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Отмечается, что допинг-тест был проведен 2 ноября 2019 года после игры "Адмирала" против московского "Спартака" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Однако ИИХФ, выслушав объяснения хоккеиста, установила, что запрещенное вещество использовалось вне соревновательного периода и не связано со спортивными показателями. В связи с этим ИИХФ не считает нарушение антидопинговых правил преднамеренным.

Хоккеист отказался от дальнейших разбирательств и согласился с вердиктом.

Дьяков расторг контракт с "Адмиралом" в декабре 2019 года.

хоккей допинг

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