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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:48

Серена Уильямс стала полуфиналисткой US Open

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Американская теннисистка Серена Уильямс завоевала путевку в 1/2 финала турнира серии Большого шлема US Open.

В четвертьфинале соревнования она нанесла поражение представительнице Болгарии Цветане Пиронковой – 4:6, 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 11 минут.

В полуфинале Уильямс сыграет с победительницей пары Виктория Азаренко (Белоруссия) – Элисе Мертенс (Бельгия).

Уильямс является 23-кратной победительницей турниров Большого шлема, включая дважды – US Open.

теннис US Open

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