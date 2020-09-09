Серена Уильямс стала полуфиналисткой US Open
Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Американская теннисистка Серена Уильямс завоевала путевку в 1/2 финала турнира серии Большого шлема US Open.
В четвертьфинале соревнования она нанесла поражение представительнице Болгарии Цветане Пиронковой – 4:6, 6:3, 6:2.
Продолжительность матча составила 2 часа 11 минут.
В полуфинале Уильямс сыграет с победительницей пары Виктория Азаренко (Белоруссия) – Элисе Мертенс (Бельгия).
Уильямс является 23-кратной победительницей турниров Большого шлема, включая дважды – US Open.