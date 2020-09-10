Россиянин Закарин покинул "Тур де Франс" из-за травмы

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российский велогонщик Ильнур Закарин, выступающий за польскую команду CCC Team, выбыл из многодневной велогонки "Тур де Франс" в связи с полученной травмой.

"К сожалению, Ильнур Закарин был вынужден прекратить гонку перед 12-м этапом из-за травмы, полученной в результате аварии на старте вчерашней гонки", - говорится в сообщении пресс-службы команды.

"Желаем Ильнуру скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

#TDF2020



Unfortunately, Ilnur Zakarin has been forced to stop racing on stage 12 as a result of the injuries he sustained in the crash at the start of yesterday's race.



Join us in wishing Ilnur a speedy recovery 👇#RideForMore https://t.co/UPFacZ8vFK pic.twitter.com/jw6CpzJcyi — CCC Team (@CCCProTeam) September 10, 2020

В результате аварии Закарин сломал ребро.

В генеральной классификации после 11-го этапа россиянин занимал 32-е место. Лидирует словенец Примож Роглич (Team Jumbo – Visma).

Закарин – один из ведущих российских шоссейных велогонщиков. Лучшим достижением на гранд-турах является третье место на "Вуэльте Испании" в 2017 году. Годом ранее он выиграл один из этапов "Тур де Франс".