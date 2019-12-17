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Российский велогонщик Закарин задумался о смене гражданства из-за решений ВАДА

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Российский велогонщик Ильнур Закарин заявил, что ситуация с допингом вокруг РФ вынудила его задуматься о получении нового гражданства.

"У меня была такая идея. Это возможно, но я не уверен, мне придется подумать об этом", - приводит слова спортсмена Cycling News.

"Я бы хотел выступить на Олимпиаде (в 2020 году в Токио) под любым флагом. Если Россию отстраняют, я могу участвовать под нейтральным флагом. Это очень важно", - сказал он.

Закарин напомнил, что не смог принять участие в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

"На первом этапе всем, кто попадался на допинге в прошлом, вообще не имели права участвовать в Олимпийских играх. Решение о том, что мне разрешили участвовать в Играх, было принято за два дня до старта. И времени на подготовку и вылет в Рио уже не оставалось. Это было больно", - признался россиянин.

Ранее исполком ВАДА решил отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях. Это означает, что российские спортсмены смогут выступить, в частности, на Олимпиаде-2020 в Токио, но в нейтральном статусе.

велоспорт ВАДА Ильнур Закарин

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