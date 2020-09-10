Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:41

Британской пловчихе Белоногофф разрешили выступать за Россию

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Британская пловчиха Татьяна Белоногофф получила право выступать за сборную России, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания в четверг.

"Международная федерация водных видов спорта (FINA) утвердила смену спортивного гражданства победительницы юниорского первенства Европы по плаванию Татьяны Белоногофф, которая в прошлом представляла Великобританию", - говорится в сообщении.

Как сообщает Международная федерация плавания (FINA), Белоногофф "имеет право представлять Россию на международных соревнованиях с 10 сентября 2020 года".

Белоногофф выиграла юниорский ЧЕ-2018 в Хельсинки на дистанции 50 метров брассом.

плавание

Новости по теме

Новости

Роднина задумалась о выводе Загитовой из сборной

Чемпион России по боксу Кушиташвили получил три года условно

Чемпион России по боксу Кушиташвили получил три года условно

Феттель будет выступать за Aston Martin

Что случилось этой ночью: четверг, 10 сентября

Медведев победил Рублева и вышел в полуфинал US Open

Медведев победил Рублева и вышел в полуфинал US Open

Загитова отказалась от прокатов сборной из-за шоу "Ледниковый период"

Назван арбитр на матч РПЛ ЦСКА – "Спартак"

"Зениту" не удалось выкупить у ЦСКА Влашича за 25 млн евро

"Зениту" не удалось выкупить у ЦСКА Влашича за 25 млн евро

Криштиану Роналду преодолел отметку в 100 голов за сборную Португалии

Криштиану Роналду преодолел отметку в 100 голов за сборную Португалии

Кастер Семеня проиграла очередной спор по делу об уровне тестостерона

Кастер Семеня проиграла очередной спор по делу об уровне тестостерона
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');