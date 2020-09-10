Британской пловчихе Белоногофф разрешили выступать за Россию
Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Британская пловчиха Татьяна Белоногофф получила право выступать за сборную России, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания в четверг.
"Международная федерация водных видов спорта (FINA) утвердила смену спортивного гражданства победительницы юниорского первенства Европы по плаванию Татьяны Белоногофф, которая в прошлом представляла Великобританию", - говорится в сообщении.
Как сообщает Международная федерация плавания (FINA), Белоногофф "имеет право представлять Россию на международных соревнованиях с 10 сентября 2020 года".
Белоногофф выиграла юниорский ЧЕ-2018 в Хельсинки на дистанции 50 метров брассом.