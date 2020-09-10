И.о. гендиректора РУСАДА озвучил действия по восстановлению членства ВФЛА и СБР

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство консультируется с бывшим гендиректором РУСАДА Юрием Ганусом в ситуации с заменой представителей организации в рабочих группах по членства Всероссийской федерации легкой атлетики и Союза биатлонистов России в международных федерациях. Об этом заявил исполняющий обязанности гендиректора РУСАДА Михаил Буханов.

"Новое временное руководство РУСАДА по данным вопросам находится в постоянном конструктивном взаимодействии с Юрием Александровичем Ганусом", - сказал Буханов "Интерфаксу".

"Замена представителей РУСАДА в рабочих группах происходит в штатном режиме. Помимо определения и делегирования этот процесс предполагает ревизию материалов и документов, которые были направлены со стороны РУСАДА за предшествующий период", - сказал Буханов.

Ранее аудит РУСАДА за 2018 и 2019 годы выявил нарушения в хозяйственной деятельности агентства. Отчет аудита, который был инициирован учредителями РУСАДА - Олимпийским и Паралимпийским комитетами, был опубликован на сайте ОКР в середине июля. На фоне этого Ганус покинул свой пост, соответствующую рекомендацию в августе одобрил набсовет РУСАДА.

Ранее в интервью "Интерфаксу" Ганус заявил, что его увольнение может негативно отразиться на ходе восстановления членства ВФЛА в World Athletics, а также СБР в IBU, так как он входит в комиссии по восстановлению.