Гендиректор РУСАДА Ганус уволен

Юрий Ганус Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус уволен с этой должности, сообщил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Исполняющим обязанности гендиректора РУСАДА назначен Михаил Буханов.

"Ранее набсовет (РУСАДА) дал рекомендацию общему собранию отстранить Гануса. Сегодня мы еще раз ознакомились с доводами совета, заслушали доклад аудитора и генерального директора Гануса (...) Внимательно рассмотрев доводы, общее собрание решило принять рекомендацию и отстранить Гануса. Решение было принято единогласно", - сказал Поздняков в пятницу на пресс-конференции.

"Исполняющим обязанности генерального директора РУСАДА назначен действующий юрист агентства Михаил Буханов", - подчеркнул он.

Он отметил, что выборы нового генерального директора РУСАДА состоятся "не позднее, чем через шесть месяцев, начиная с сегодняшнего дня".

Что послужило поводом

Причиной рекомендации стал проведенный весной 2020 года аудит РУСАДА за 2018 и 2019 годы, который выявил в хозяйственной деятельности агентства нарушения. Отчет аудита, который был инициирован учредителями РУСАДА - Олимпийским и Паралимпийским комитетами, был опубликован на сайте ОКР в середине июля.

Председатель набсовета РУСАДА Александр Ивлев в интервью "Интерфаксу" 5 августа, когда состоялось заседание совета, рассказал, что "в организации были установлены факты нарушения корпоративных процедур" со стороны Гануса.

Сам Ганус не принял результаты аудиторского отчета, предоставив свои контраргументы.

Со своей стороны, Ганус в интервью "Интерфаксу" заявил, что его увольнение может негативно отразиться на ходе восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), а также Союза биатлонистов России (СБР) в Международном союзе биатлонистов (IBU), так как он входит в комиссии по восстановлению ВФЛА и СБР.

Свою обеспокоенность по ситуации вокруг руководства РУСАДА выразило Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое обратилось к Ивлеву и российским спортивным властям за разъяснениями. 25 августа в WADA сообщили "Интерфаксу", что находятся в контакте с Ивлевым и российскими спортивными властями и внимательно следят за ситуацией.

Ганус занимал пост генерального директора РУСАДА с августа 2017 года.