Яркий дебют при упущенной победе

Обзор первого в истории матча женского ЦСКА в Лиге чемпионов

Игровой эпизод матча ЦСКА - "Дьер" Фото: пресс-служба женского гандбольного ЦСКА

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Полтора десятка лет назад на одном из музыкальных ресурсов вышла моя публикация под названием "Легендарная начинающая группа". Она была посвящена молодому коллективу "Кипелов", в котором и сейчас солирует экс-участник "Арии" Валерий Кипелов. Группе на тот момент не было и трех лет, однако уже тогда она собирала аншлаги на крупных музыкальных площадках. Что, впрочем, не было удивительно, ведь из легендарной "Арии" в новую группу пришли сам Кипелов, несколько музыкантов и часть репертуара.

Аналогии с группой вызывает женская гандбольная команда ЦСКА. Она была образована в 2019 году и сходу утвердилась как крепкий боевитый клуб и один из фаворитов в женском отечественном гандболе. Объяснение этому тоже есть: команду за время существования пополнили олимпийские чемпионки Дарья Григорьева, Марина Судакова, Анна Седойкина, победители национальных и международных соревнований в ряде других стран.

Возглавляет команду титулованный датчанин Ян Лесли, с которым "Ростов-Дон" выигрывал чемпионат России, а датский "Раннерс" – Кубок Европейской гандбольной федерации (ЕГФ).

В дебютном для себя чемпионате Суперлиги ЦСКА занял третье место. Он не лигочемпионское, однако ЕГФ учла статус, амбиции и первые успехи армейского клуба и предоставила ему wild card на участие в главном клубном турнире континента.

В нынешней Суперлиге гандболистки ЦСКА не знают потерь, они выиграли все четыре состоявшиеся встречи. Среди соперниц, однако, пока не было команды "Ростов-Дон", которой ЦСКА дважды уступил по ходу предыдущего чемпионата и столько же раз – этим летом: в матчах за Кубок и Суперкубок России. На этом фоне было особенно интересно узнать, как ЦСКА выглядит в противостоянии с зарубежными клубами. Тем более дебют пришелся на действующего и пятикратного победителя Лиги чемпионов, венгерскую команду "Дьер". Лучшим клубом Европы "Дьер" становился три предыдущие сезона подряд.

Как это было

Игра прошла в столичном Дворце спорта "Динамо" и в плане зрелищности оправдала надежды любителей гандбола. Противостояние было равным, каждая из команд периодически вырывалась вперед, но изгачально максимум на два очка, после этого позволяла сопернику провести серию голов. Результат первого тайма оказался логичным – 14:14.

В конце второго тайма ЦСКА удалось оторваться от соперниц на три очка, казалось, победа близка. Тем более был шанс увеличить отрыв в счете, однако явный момент не был реализован. Однако опытный "Дьер" нашел в себе силы не только не отпустить московскую команду еще дальше, но и на исходе заключительной минуты отыграться – 27:27.

С одной стороны – обидный исход встречи, упущенная победа. С другой стороны, того отрыва могло и не состояться, если бы не, к примеру, игра голкипера Седойкиной, отразившей в тот отрезок времени несколько опасных бросков.

Самой результативной в составе ЦСКА стала Елена Михайличенко, играющая на позиции полусредней. Она забросила семь мячей, и, таким образом, сделала весомый вклад в достойный дебют армейского клуба.

Реакция главных тренеров

Главный тренер ЦСКА Ян Лесли: Если бы до игры мне предложили ничью с "Дьером", я бы согласился без раздумий. Но если посмотреть на игру: был реальный шанс сделать +4 в нашу пользу, но к сожалению не смогли реализовать свой момент. Тем не менее, нам не стоит жаловаться, бывают небольшие промахи. Мы должны принять этот результат. Рады, что нам удалось достичь такого хорошего результата против лучшей команды. Благодарю вратаря за великолепную игру, несколько ее ярких сейвов во втором тайме могли стать победными в этой игре.

Главный тренер "Дьера" Габор Даньи: Мои поздравления и благодарность ЦСКА за игру, очень классное выступление. Московская команда имела очень большой шанс одержать победу, тем не менее – ничья. Это очень хороший результат для вас как дебютанта.

Между тем, действующий чемпион России, команда "Ростов-Дон" свой турнирный путь начала с победной встречи в Венгрии. Там был повержен местный "Ференцварош" – 26:25 (16:12). Российский клуб смог по ходу игры оформить преимущество, но на ее исходе пропустил три гола подряд.

Сезон-2020/21 в Лиге чемпионов проводится по новому формату. На первом этапе турнира участники разделены на две группы по восемь команд в каждой. Клубы проведут двухкруговой турнир. По две лучшие из групп напрямую попадут в четвертьфинал. Команды, занявшие 3-6-е места, сыграют в рамках 1/8 финала. Остальные выбывают из турнира.

Трофей будет разыгран в формате "Финала четырех". "Ростов-Дон" до этой стадии добирался дважды.

Владимир Нардин