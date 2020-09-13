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"Рубин" обыграл "Динамо" в матче Российской премьер-лиги

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Казанский "Рубин" в гостях выиграл у московского "Динамо" 1:0 в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный гол на 31-й минуте с 11-метрового забил Джордже Деспотович.

С 52-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Николая Комличенко за две жёлтые карточки. Уже в добавленное время Хван Ин Бом ("Рубин") и Сергей Паршивлюк ("Динамо") получили красные карточки.

После семи туров "Рубин" занимает промежуточное четвертое место, на пятом - "Динамо". У обеих команд по 11 очков.

В 8-м туре 20 сентября "Рубин" сыграет дома с московским "Спартаком", 21 сентября "Динамо" в Москве примет "Ахмат".

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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