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ЦСКА победил "Спартак" в чемпионате России по футболу

ЦСКА победил "Спартак" в чемпионате России по футболу
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 3:1 нанесли поражение столичному "Спартаку" в домашнем матче седьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

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На 11-й минуте "Спартак" вышел вперед благодаря голу Эсэкьеля Понсе.

Однако уже в первом тайме ЦСКА вышел вперед после точных ударов Хердура Магнуссона (30-я минута) и Николы Влашича (45 минута). Уже в компенсированное ко второму тайму время третий мяч за армейцев забил Эджуке Чидера.

В матче за "Спартак" дебютировал нападающий Александр Кокорин, заменивший на 56-й минуте полузащитника Зелимхана Бакаева.

После семи туров "Спартак" занимает промежуточное второе место с 14 очками, ЦСКА поднялся на четвертое место (13 очков).

В восьмом туре 20 сентября в гостях армейцы сыграют с "Уфой", а "Спартак" - с "Рубином".

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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