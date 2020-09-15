Миллиардер Коэн купил 95% в бейсбольном клубе "Нью-Йорк Метс"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Менеджер хедж-фондов Стивен Коэн заключил соглашение с инвестиционной компанией Фреда Уилпона Sterling Partners о покупке бейсбольного клуба "Нью-Йорк Метс", сообщается в пресс-релизе команды.

В рамках соглашения клуб был оценен в $2,4-2,5 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник. Как отмечает газета, Коэну будет принадлежать доля в 95% в клубе, в то время как нынешние владельцы - семьи Уилпон и Кац - сохранят 5%.

Соглашение должно быть одобрено Главной лигой бейсбола (MLB) США.

Сделка может стать крупнейшей в истории североамериканского спорта, превзойдя продажу клуба американского футбола Carolina Panthers в 2018 году за $2,2 млрд, отмечает WSJ.

В бейсболе крупнейшей сделкой до настоящего момента была покупка команды Los Angeles Dodgers группой инвесторов, включая главу Guggenheim Partners LLC Марка Уолтера, за $2,15 млрд в 2012 году.

Коэн уже пытался зимой приобрести мажоритарную долю в "Метс". По предварительному соглашению между владельцами клуба и Коэном, Фред Уилпон должен был на пять лет остаться председателем клуба, а его сын, Джефф Уилпон, на этот период сохранить за собой пост главного операционного директора. Однако сделка сорвалась в феврале из-за противоречий по вопросам управления.

После этого были и другие претенденты на покупку клуба, включая певицу Дженнифер Лопез.

Как отмечает WSJ, Коэн, чье состояние оценивается в более $14 млрд, является бейсбольным фанатом и давно мечтал приобрести свою любимую команду. Ему уже принадлежит миноритарная доля в "Метс". Ожидается, что миллиардер будет вкладывать средства в приобретение талантливых игроков в надежде превратить клуб, который не становился чемпионом с 1986 года, в достойного соперника.