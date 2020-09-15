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Экс-капитан "Зенита" Иванович перешел в "Вест Бромвич"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Бывший защитник петербургского футбольного клуба "Зенит" серб Бранислав Иванович продолжит карьеру в английском "Вест Бромвиче".

"Сербский защитник подписал годичный контракт после ухода из "Зенита", где он провел последние три с половиной сезона", - говорится в сообщении пресс-службы "Вест Бромвича".

36-летний футболист покинул "Зенит" по окончании предыдущего сезона. В составе петербургской команды он дважды стал чемпионом России, один раз выиграл Кубок России. Являлся капитаном "Зенита".

Кубок России он также выиграл – в сезоне-2006/07 – будучи игроком московского "Локомотива". Но наибольшие успехи Ивановича связаны с лондонским "Челси": за девять лет, проведенных в этом клубе, он по три раза выиграл чемпионат и Кубок Англии, по разу – Лигу чемпионов, Лигу Европы УЕФА.

футбол Англия ФК Зенит

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