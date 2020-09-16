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Тутберидзе отметила психологический надлом Медведевой

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе считает, что вернувшейся в ее группу двукратной чемпионке мира и Европы Евгении Медведевой еще нужно набрать кондиции.

СпортФигуристка Медведева вернулась в группу тренера ТутберидзеФигуристка Медведева вернулась в группу тренера ТутберидзеЧитать подробнее

"Я могу только сказать, что физически и функционально, конечно, ей еще нужно просто окрепнуть. Мне почему-то кажется, что она и психологически сейчас немного надломлена, поэтому, честно говоря, хочется и помочь ей обрести и физическую форму на льду, чтобы она могла показывать свое катание, и чтобы она себя чувствовала комфортнее", - сказала Тутберидзе Первому каналу.

Медведева ранее занималась у Тутберидзе, но после Олимпиады-2018, где завоевала два серебра (в одиночном катании и командном турнире) переехала в Торонто – к тренеру Брайану Орсеру.

Недавно от Тутберидзе ушли к Евгению Плющенко Алена Косторная, Александра Трусова.

О возвращении Медведевой к группе Тутберидзе сообщалось в среду.

фигурное катание Этери Тутберидзе Евгений Плющенко Евгения Медведева

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