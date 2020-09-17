Ротенберг оценил перспективу проведения игр КХЛ на футбольных аренах

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига не будет отказываться от проведения матчей на футбольных аренах, если власти разрешат полную заполняемость трибун зрителями.

"Мы уже провели два подобных мероприятия на футбольных аренах и очень успешно, мы вошли в историю. Конечно, такие матчи мы хотим провести и в этом сезоне", - заявил первый вице-президент Федерации хоккея России, член Совета директоров КХЛ Роман Ротенберг в ходе онлайн-конференции в четверг.

"Сейчас мы будем общаться с нашим партнером компанией "Газпромом", с Роспотребнадзором, смотрим на ситуацию в целом. Если нам в ближайшее время разрешат 100-процентную посещаемость, то мы будем рассматривать эту возможность серьезно", - отметил он.

В частности, в декабре 2019 года на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге сыграли местный СКА и столичный ЦСКА. Встреча закончилась минимальной победой москвичей - 1:0.