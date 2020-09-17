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КХЛ распределит между клубами рекордную сумму от реализации телеправ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил распределение между клубами прибыли, полученной Лигой от реализации телевизионных прав.

Всего будет распределено более 466,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба КХЛ. Это - рекордная сумма в истории лиги. В прошлом сезоне между клубами было распределено 419,3 миллионов рублей.

"Несмотря на досрочное завершение чемпионата, лига выполняет Стратегию развития, в которой заложен ежегодный рост выплат клубам", - отмечается в сообщении.

Практика распределения между клубами доходов, полученных от продажи телевизионных прав, была начата КХЛ в сезоне-2014/2015. В сезоне-2019/2020 Лига осуществила продажу телевизионных и беттинг-прав в 34 страны вещания, включая Россию. Было показано 1 050 трансляций на 17 международных телеканалах, 888 трансляций на региональных телеканалах, 58 трансляций на федеральном телеканале Матч ТВ, 1387 трансляций на телеканалах КХЛ ТВ и КХЛ ТВ HD.

хоккей КХЛ

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