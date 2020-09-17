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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:20

В КХЛ зафиксировано 43 случая заболевания коронавирусом

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига сообщила о 43 подтвержденных случаях заражения коронавирусом среди клубов лиги по состоянию на 16 сентября.

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"У нас в базе только подтвержденные Роспотребнадзором случаи. По состоянию на 16 сентября по лиге зарегистрировано 43 больных и 121 выздоровевших", - заявила пресс-атташе КХЛ Евгения Бочарникова в ходе онлайн конференции в четверг.

В четверг стало известно о переносе шести матчей клуба "Барыс", среди игроков и тренеров которого также был выявлен коронавирус. Сообщалось о 12 положительных тестах.

До этого сообщалось о вспышках в московских ЦСКА, "Спартаке", новосибирской "Сибири", омском "Авангарде", череповецкой "Северстали", ХК "Сочи",финском "Йокерите", а также фарм-клубе столичного "Динамо".

хоккей КХЛ коронавирус

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