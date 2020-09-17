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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:32

Теннисный Кубок Кремля-2020 отменен

Теннисный Кубок Кремля-2020 отменен
Фото: Reuters

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Мужской и женский турниры Кубок Кремля 2020 года в Москве проводиться не будет из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Мужской турнир Кубка Кремля должен был пройти с 19 по 25 октября, женский - с 26 октября по 1 ноября.

Сообщается, что турнир St. Petersburg Open в Санкт-Петербурге, который запланирован с 12 по 18 октября, отменен не будет.

Из-за пандемии коронавируса в этом году были отменены несколько крупных теннисных турниров, в том числе - соревнование Большого шлема в Уимблдоне.

Кубок Кремля традиционно проводится в Москве с 1990 года. Мужской турнир чаще всего выигрывал россиянин Евгений Кафельников - пять раз. Действующим победителем является его соотечественник Андрей Рублев. Женский турнир чаще всех - по два раза - выигрывали россиянки Анастасия Мыскина и Светлана Кузнецова, а также француженка Мари Пьерс. В прошлом году триумфатором стала швейцарка Белинда Бенчич.

теннис Кубок Кремля коронавирус

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