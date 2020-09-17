"Маккаби" стал соперником "Ростова" в квалификации Лиги Европы

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Израильский футбольный клуб "Маккаби" (Хайфа) встретится с российским "Ростовом" (Ростов-на-Дону) в третьем раунде квалификации Лиги Европы УЕФА.

Об этом стало известно после того, как во втором раунде "Маккаби" со счетом 2:1 на своем поле победил казахстанский "Кайрат".

По результатам жеребьевки, "Ростов" в третьем раунде должен сыграть с победителем пары "Маккаби" – "Кайрат".

"Ростов" стал участником Лиги Европы, финишировав на пятом месте чемпионата России-2019/20.

Квалификации еврокубков в нынешнем сезоне не предусматривают ответных встреч.