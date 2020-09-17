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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:17

ИИХФ дополнительно изучит возможность проведения ЧМ по хоккею в Минске

Но сама перенести турнир не может

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Международная федерация хоккея (ИИХФ) создаст экспертную группу, которая соберет дополнительную информацию о проведении чемпионата мира 2021 года в Минске и Риге, сообщает пресс-служба ИИХФ.

Ранее премьер-министр Латвии обратился в ИИХФ с письмом, в котором говорилось о нежелании его страны проводить чемпионат мира 2021 года совместно с Белоруссией из-за политических разногласий.

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"Впервые правительство страны-организатора заявило о своем нежелании проводить турнир совместно с другой страной по политическим причинам. ИИХФ глубоко обеспокоена событиями, разворачивающимися в Минске, но как спортивная федерация ИИХФ не является политической единицей и не может перенести турнир по политическим причинам", - сказал президент ИИХФ Рене Фазель.

"Однако ИИХФ несет ответственность за то, чтобы каждый организатор турнира мог гарантировать здоровье и безопасность игроков, официальных лиц и зрителей", - подчеркнул он.

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Сообщается, что Совет ИИХФ сформирует экспертную группу для проведения полного обзора статуса турнира и консультаций со всеми соответствующими экспертами в финансовой, медицинской, событийной, маркетинговой, спортивной, юридической и административной областях. Им будет поручено разработать четкую картину ситуации с чемпионатом мира по хоккею с шайбой 2021 года и представить ее Совету ИИХФ на его следующем заседании в ноябре.

"Нам уже пришлось отменить несколько турниров из-за COVID-19. Есть много факторов, которые повлияют на нашу способность провести чемпионат мира, и нам нужно время, чтобы принять комплексный подход к изучению того, как этот турнир может быть проведен безопасно", - сказал Фазель.

Чемпионат мира по хоккею-2021 должен пройти в Латвии и Белоруссии. Сроки проведения чемпионата сдвинуты на две недели позже привычного срока - с 21 мая по 6 июня.

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