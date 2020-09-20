Гандболистки ЦСКА победили черногорскую "Будучность" в Лиге чемпионов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Женский гандбольный клуб ЦСКА (Москва) одержал первую в своей истории победу в Лиге чемпионов.

На выезде столичная команда обыграла черногорскую "Будучность" – 25:22 (13:13). Матч прошел в рамках второго тура группового этапа.

В первом туре армейская команда, как сообщалось, сыграла дома вничью с венгерским клубом "Дьер".

ЦСКА был образован в прошлом году, в российской суперлиге команда заняла третье место. Выступление в ЛЧ, где ей предоставили wild card, также стало дебютным для команды.

В свою очередь, чемпион страны, "Ростов-Дон" дома сыграл вничью со словенской командой "Крим" – 23:23.