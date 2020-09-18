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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:46

В ХК "Локомотив" выявлено 12 заболевших коронавирусом

Перенесен еще один матч с участием ярославского клуба

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Коронавирус выявлен у 11 игроков и одного сотрудника ярославского ХК "Локомотив", сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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"По прибытию в Сочи на игру 17 сентября у одиннадцати хоккеистов и одного сотрудника "Локомотива" проявились симптомы заболевания, а руководство клуба уведомило КХЛ о включении части команды в контактную группу. В целях безопасности всех участников соревнований команда была эвакуирована в Ярославль, и по прилёту прошла тестирование", - говорится в сообщении.

"Первичные результаты тестов - отрицательные, но у девяти хоккеистов продолжается развитие симптоматики. В связи с этим матч чемпионата КХЛ "Сочи" - "Локомотив" перенесён на более поздний срок", - отмечается там же.

Накануне сообщалось об отмене матча, говорилось о трех заболевших игроках "Локомотива". Игра должна была пройти в четверг.

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Также перенесён матч "Локомотива" с минским "Динамо", который должен был пройти 19 сентября, "поскольку недостаточно времени для того, чтобы отобрать резервных игроков и подать документы для пересечения ими границы".

"В воскресенье, 20 сентября, все игроки как основного состава, так и резервного из системы клуба, пройдут углубленное тестирование. Хоккейный клуб "Локомотив" и Континентальная хоккейная лига прилагают все усилия, чтобы матч "Куньлунь" - "Локомотив" 21 сентября состоялся", - сообщает пресс-служба лиги.

Из-за коронавируса в клубах ранее были перенесены несколько матчей финского "Йокерита" и казахстанского "Барыса".

хоккей КХЛ коронавирус

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