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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:12

"Ротор" попросил перенести кубковый матч со ставропольским "Динамо"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Волгоградский "Ротор", в котором выявлены массовые случаи заражения коронавируса. обратился в Российский футбольный союз с просьбой о переносе матча Кубка России против ставропольского "Динамо".

Спорт"Ротор" не сможет сыграть со ставропольским "Динамо" из-за COVID-19Читать подробнее

В сообщении пресс-службы волгоградского клуба говорится, что "Ротор" "направил официальные письма в адрес президента Российского футбольного союза Александра Дюкова и директора ПФК "Динамо" (Ставрополь) Андрея Стежко с просьбой рассмотреть возможность переноса матча Бетсити Кубка России по футболу сезона 2020/2021 между командами "Динамо" и "Ротор" на резервную дату".

Ранее сообщалось, что "Ротор" не сможет сыграть с "Динамо". Игра была намечена на 23 сентября в Ставрополе.

Из-за вспышки коронавируса "Ротор" не смог сыграть в Тинькофф Российской премьер-лиги против "Ростова" и "Краснодара".

футбол ФК Ротор

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